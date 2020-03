Variabile con possibili piogge: le previsioni per lunedì 2 marzo

Un fronte atlantico sta interessando la regione, per spostarsi nella notte sulla Slovenia. Tra lunedì pomeriggio e martedì ne passerà un altro. Le previsioni di Osmer FVG.

Lunedì 2 marzo

Nella notte avremo qualche precipitazione sparsa e sarà possibile qualche nebbia; in mattinata nuvolosità variabile. Dal pomeriggio cielo coperto con precipitazioni in intensificazione, in genere abbondanti, più intense sui monti, specie sulle Prealpi carniche, meno verso la costa dove soffierà Scirocco. Quota neve sui 1000 m Alpi e 1300 m Prealpi con possibili oscillazioni. Vento sostenuto da sud in quota.

Martedì 3 marzo

Cielo coperto con precipitazioni intense nella notte, specie sui monti, abbondanti al mattino, in attenuazione dal pomeriggio. Quota neve indicativamente oltre i 1200 m circa Prealpi, 800 m Alpi, temporaneamente a quota maggiore nella notte quando soffierà vento sostenuto da sud in quota. Sulla costa soffierà Scirocco sostenuto nella notte, in calo al mattino e Bora dal pomeriggio.

Mercoledì 4 marzo

Cielo da nuvoloso a variabile. Sulla costa soffierà Bora moderata in calo.

Giovedì 5 marzo

Cielo poco nuvoloso con qualche foschia o nebbia dalla sera. Possibili locali gelate in pianura di notte.