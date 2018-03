Cielo variabile, bora forte in serata

La depressione presente sull'alto Adriatico, che convoglia correnti umide meridionali in quota e richiama aria fredda da nord-est al suolo, si va colmando e da martedì le correnti si disporranno da nordest a tutte le quote e saranno progressivamente meno umide.

Martedì 20 marzo

Cielo in genere variabile. In montagna non è esclusa qualche locale e debole precipitazione. Di primo mattino sulla costa soffierà Bora da moderata a sostenuta che cesserà nelle ore centrali della giornata per poi riprendere nuovamente forte in serata.

Mercoledì 21 marzo

Cielo da variabile a nuvoloso su tutta la regione. Soffierà Bora moderata in pianura, forte o molto forte sulla costa ed in quota.

Giovedì 22 marzo

Cielo in prevalenza sereno con vento da nord-est moderato sulla costa. Di notte e al mattino possibili gelate estese in pianura.

Venerdì 23 marzo

Nuvolosità variabile.