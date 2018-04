L'anticiclone presente sul centro-Europa sabato sarà centrato sull'area alpina, poi tenderà ad indebolirsi gradualmente per un modesto fronte atlantico che passerà, sulla regione, tra lunedì e martedì.

Sabato 21 aprile

Cielo sereno con venti di brezza. Sulla costa, nel pomeriggio, la brezza dal mare manterrà temperature ben più basse della pianura.

Domenica 22 aprile

Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso con atmosfera più umida rispetto ai giorni precedenti e temperature pomeridiane in ulteriore calo per la brezza dal mare più fresca che interesserà la costa e, più attenuata, anche la pianura. Sui monti cielo poco nuvoloso o localmente variabile.

Lunedì 23 aprile

Per lunedì cielo variabile con più sole sulla costa e più nubi sui monti, dove dal pomeriggio sarà probabile qualche pioggia, che nella notte verso martedì sarà possibile anche su pianura e costa.

Martedì 24 aprile

Nella notte tra lunedì e martedì possibile qualche pioggia poi, in giornata, cielo in genere poco nuvoloso; qualche nube in più sui monti dal pomeriggio.