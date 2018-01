Cielo sereno, gelate sui monti e venti freddi in pianura

Dopo il passaggio di un veloce fronte freddo da nord-ovest nelle prime ore di domenica, un anticiclone rimonterà dalla Penisola Iberica verso l'Europa centrale determinando l'afflusso di correnti forti e secche in quota da nord verso la nostra regione. Lunedì sera passerà un altro modesto fronte

Domenica 21 gennaio

Già dal mattino rasserenamento, gelate sui monti e, localmente, anche in pianura. Dal pomeriggio venti forti e freddi da nord o nord-ovest in quota, poi raffiche anche a fondovalle, in pianura e sulla costa occidentale.

Lunedì 22 gennaio

Nuvolosità variabile con possibile nevischio o deboli nevicate sulla fascia alpina al confine con l'Austria. Gelate notturne sui monti, localmente anche in pianura.

Martedì 23 gennaio

Cielo in prevalenza poco nuvoloso con gelate notturne sui monti e, localmente, anche in pianura. Venti moderati o sostenuti da nord-ovest in quota. Zero termico intorno ai 1500 m

Mercoledì 24 gennaio

Cielo in prevalenza sereno con zero termico a 3000 m e inversione termica nei bassi strati. Gelate notturne in pianura.