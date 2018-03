Cielo sereno con atmosfera secca, bora sostenuta e forte

Sulla regione affluiscono correnti da nord-est, sostenute in quota e sulla costa; giovedì passerà la massa d'aria più fredda e secca. Verso il fine-settimana la circolazione tenderà ad essere più debole e l'aria un po' più mite e umida.

Giovedì 22 marzo

Cielo sereno con atmosfera secca. Di notte e primo mattino probabili gelate estese in pianura, mentre in alcune valli alpine si potrà scendere anche al di sotto dei -10 gradi. Sulla costa soffierà Bora da sostenuta a forte; anche in quota vento sostenuto e freddo.

Venerdì 23 marzo

Cielo in genere poco nuvoloso; sulla fascia orientale e sulle Prealpi probabile qualche maggiore annuvolamento che determinerà quindi cielo variabile. Su pianura e costa venti di brezza, in quota soffierà ancora vento da nord-est ma moderato, più sostenuto sulle Giulie.

Sabato 24 marzo

Cielo in genere poco nuvoloso su pianura e costa, variabile sui monti. Ancora freddo di notte sull'area montana.

Domenica 25 marzo

Cielo in genere poco nuvoloso o variabile su pianura e costa, variabile sui monti. Ancora freddo di notte sull'area montana. Sulla costa soffierà brezza e di giorno farà più freddo rispetto alla pianura.