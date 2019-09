Prevalenza di nuvole, piogge la sera: le previsioni per domenica 22 settembre

Un fronte occidentale arriverà sulla nostra regione nella notte tra domenica e lunedì per lasciarla nella notte successiva. Il fronte è preceduto da correnti umide da sud-ovest che domenica si sostituiranno all'aria secca preesistente.

Domenica 22 settembre

Cielo in genere variabile con prevalenza di nuvolosità nel complesso della giornata su pianura e costa, mentre sulla fascia alpina potrà prevalere tempo più soleggiato. Dopo il tramonto inizieranno deboli piogge a partire dalla costa, in intensificazione ed estensione nella notte.

Lunedì 23 settembre

Cielo da nuvoloso a coperto con piogge in genere abbondanti e locali temporali, specie su pianura e costa dove le piogge potranno essere intense, più probabilmente a est. Le piogge non saranno continue ma si avranno in fasi diverse della giornata, a partire però già dalla notte-primo mattino.

Martedì 24 settembre

Miglioramento con cielo in genere poco nuvoloso o variabile.

Mercoledì 25 settembre

Variabilità con la possibilità di piogge sparse e qualche temporale. Previsione incerta.