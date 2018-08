Meteo Trieste: le previsioni per giovedì 23 agosto

L'anticiclone di origine tropicale dominerà il Mediterraneo e l'Europa centrale fino a venerdì mattina, poi il veloce avvicinamento di una depressione atlantica con aria fredda in quota, provocherà instabilità sabato e domenica.

Giovedì 23 agosto

Su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso con caldo un po' più afoso dei giorni precedenti, anche di notte sulla costa. Sulla zona montana sereno al mattino, poco nuvoloso o localmente variabile di pomeriggio, con possibili locali temporali, che successivamente potrebbero interessare marginalmente anche pianura e costa. Venti a regime di brezza.

Venerdì 24 agosto

Al mattino su tutte le zone cielo in prevalenza poco nuvoloso con atmosfera afosa, poi in giornata aumento della nuvolosità sulla zona montana, con rovesci e temporali sparsi. In serata probabile peggioramento anche su pianura e costa con temporali, anche forti e con piogge abbondanti. Venti a regime di brezza, in serata sulla costa vento da sud o sud-ovest moderato.

Sabato 25 agosto

Tempo instabile. Cielo in prevalenza coperto in montagna, nuvoloso su pianura e costa. Piogge intermittenti da abbondanti ad intense e temporali diffusi su tutte le zone, localmente forti. Sarà decisamente più fresco.

Domenica 26 agosto

Tempo molto instabile, specie al mattino su pianura e costa, con piogge da abbondanti ad intense e temporali, localmente forti. Sui monti possibili nevicate, specie sulle zone più interne delle Alpi Carniche e Giulie, oltre i 1600-1700 m circa. In giornata soffierà Bora forte sulla costa, vento da nord in quota e sarà probabile un'attenuazione delle precipitazioni a partire dalla zona montana. Miglioramento su tutte le zone in serata. Giornata decisamente fresca.