Possibili temporali: le previsioni per domenica 23 giugno

Una depressione si sposta dall'Italia ai Balcani e domenica favorirà, sulla regione, la classica instabilità pomeridiana. La prossima settimana arriverà l'anticilone nord-africano con un'ondata di calore intensa da mercoledì a venerdì.

Domenica 23

In mattinata cielo in genere sereno o poco nuvoloso; dal pomeriggio variabilità con la possibilità di locali rovesci o temporali, più probabili sui monti e zone orientali. Tempo probabilmente più stabile e soleggiato su pianura e costa occidentali. In serata il tempo si stabilizzerà anche sulle altre zone.

Lunedì 24

Cielo sereno o poco nuvoloso con venti di brezza o Borino sulla costa; caldo in pianura di pomeriggio.

Martedì 25

Sui monti cielo poco nuvoloso al mattino, poi sereno. Su pianura e costa cielo sereno, venti di brezza sulla costa mitigheranno un po' il caldo.

Mercoledì 26

Cielo sereno e farà molto caldo, specie in pianura e nel pomeriggio. Sulla costa la brezza mitigherà un po' il caldo di pomeriggio, ma di notte le temperature saranno superiori ai 25 °C. Anche giovedì sereno e gran caldo con temperature massime attorno ai record di giugno per la pianura (37 gradi).