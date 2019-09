Piogge e temporali: le previsioni per lunedì 23 settembre

Un fronte passerà nella notte da ovest ad est sull'Adriatico e potrebbe interessare la fascia costiera della regione. Un altro fronte arriverà nel pomeriggio di lunedì per lasciare la regione in nottata. Martedì alta pressione.

Lunedì 23 settembre

Nella notte possibili piogge da moderate ad abbondanti su bassa pianura e costa. In mattinata nuvolosità variabile su tutta la regione, dal pomeriggio peggioramento con piogge in genere abbondanti anche temporalesche, specie in serata. Sulla fascia orientale le piogge potranno essere intense. Previsione incerta.

Martedì 24 settembre

Miglioramento con cielo in genere poco nuvoloso o localmente variabile.

Mercoledì 25 settembre

Al mattino cielo poco nuvoloso o variabile sui monti, dal pomeriggio peggioramento con piogge e temporali sparsi.

Giovedì 26 settembre

Cielo poco nuvoloso o variabile.