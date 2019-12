Acqua alta e cielo poco nuvoloso: le previsioni per la vigilia di Natale

Nei prossimi giorni sulla regione affluiranno in quota correnti nord-occidentali, che solo a tratti saranno più umide; dal giorno di Natale saranno anche un po' più fredde.

Martedì 24 dicembre

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso, nelle ore centrali della giornata variabile, in serata poco nuvoloso. Sui monti, in quota oltre i 2000 m circa, soffierà vento sostenuto da nord-ovest. Sulla pianura possibile formazione di foschie o nebbie nelle ore notturne. Acqua alta in mattinata sulla costa, come da allerta gialla della Protezione Civile.

Mercoledì 25 dicembre

Su tutte le zone cielo sereno o poco nuvoloso, ma nel pomeriggio sarà possibile temporaneamente maggiore nuvolosità. Nelle ore notturne ed al mattino possibili foschie o nebbie in pianura, poi in dissolvimento. Sui monti, in quota oltre i 2000 m circa, soffierà vento sostenuto da nord e sarà un po' freddo rispetto ai giorni precedenti.

Giovedì 26 dicembre

Bel tempo con cielo in prevalenza sereno, probabilmente poco nuvoloso dal pomeriggio per velature. Di notte e al mattino sulla costa potrebbe soffiare un po' di Borino. Sui monti in quota soffierà ancora vento moderato o sostenuto da nord e sarà un po' più freddo dei giorni precedenti; lo zero termico sarà in calo, fino a 1200 metri di quota circa.

Venerdì 28 dicembre

Cielo variabile e su pianura e costa saranno possibili foschie, nebbie o nubi basse. Giornata più umida.