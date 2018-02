Cielo variabile, bora forte sulla costa, neve in montagna di notte

La depressione presente sul sud Italia si va lentamente colmando. Da sabato sera inizierà ad affluire sulla regione aria gelida da nord-est spinta dal vasto anticiclone presente sul nord Europa.

Sabato 24 febbraio

Cielo da variabile a poco nuvoloso su tutta la regione con maggiore nuvolosità sulle Giulie dove a tratti farà anche del nevischio. Soffierà Bora moderata in pianura, forte sulla costa. Vento sostenuto da nord-est anche in quota. Dalla sera soffierà Bora molto forte a Trieste e nella notte su domenica sarà possibile qualche nevicata in montagna al confine con il Cadore.

Domenica 25 febbraio

Al mattino nuvolosità variabile, in giornata sereno. Farà freddo con Bora moderata in pianura, forte o molto forte e gelida sulla costa.

Lunedì 26 febbraio

Cielo da poco nuvoloso a variabile su tutta la regione con vento moderato di Bora in pianura, forte sulla costa. Farà decisamente freddo, specie sui monti e sulla costa per i venti gelidi.

Martedì 27 febbraio

Cielo in genere poco nuvoloso. Soffierà Bora moderata e gelida su pianura e costa.