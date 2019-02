Aumentano le temperature massime: le previsioni per lunedì 25 febbraio

Tra il promontorio anticiclonico che dalla Spagna si estende fin sulla Scandinavia e la zona depressionaria presente sulla penisola balcanica e sul Mediterraneo, affluiscono correnti nord-orientali verso l'Italia.

Lunedì 25 febbraio

Cielo in prevalenza poco nuvoloso con nuvolosità più consistente verso sera. Sulla costa al mattino soffierà Borino, nel pomeriggio brezza. Temperature massime in netto aumento.

Martedì 26 febbraio

Cielo poco nuvoloso o temporaneamente variabile per il passaggio di velature in quota che a tratti potranno essere così consistenti da mascherare il sole. Temperature miti di giorno in pianura. Di notte possibili foschie o nebbie su bassa pianura e costa. In quota dal pomeriggio sera vento moderato da nord.

Mercoledì 27 febbraio

Bel tempo con cielo in prevalenza sereno salvo possibili nebbie di notte e al mattino e poi nuovamente in serata su bassa pianura e costa. In quota al mattino vento da nord moderato. Zero termico a 3000 metri con inversioni termiche nelle valli al mattino. Temperature miti di giorno.

Giovedì 28 febbraio

Bel tempo con cielo in prevalenza sereno salvo possibili nebbie di notte e al mattino e poi nuovamente in serata su bassa pianura e costa. Zero termico a 3000 metri con inversioni termiche nelle valli al mattino. Temperature miti di giorno.