Cielo sereno o poco nuvoloso, possibili temporali e bora in serata

Sulle Alpi orientali passerà un fronte giovedì pomeriggio, che sarà seguito, nella notte successiva, da correnti nord-orientali più fresche nei bassi strati; venerdì in giornata affluiranno in quota correnti sud-occidentali secche e stabili.

Giovedì 26 aprile

Su bassa pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso, sull'alta pianura e sulla zona montana in prevalenza poco nuvoloso al mattino, ma sarà probabile poi un aumento della nuvolosità. Dal pomeriggio sui monti probabili piogge da moderate ad abbondanti e possibili temporali che, in serata, potrebbero interessare la pianura e seppure con bassa probabilità forse anche la costa. In giornata vento da sud o sud-est moderato sulla costa, in serata Bora da moderata a sostenuta.

Venerdì 27 aprile

Nella notte possibili piogge residue, al mattino nuvolosità variabile con Bora da moderata a sostenuta sulla costa; in giornata tempo stabile con cielo in prevalenza poco nuvoloso e venti a regime di brezza.

Sabato 28 aprile

Su pianura e costa cielo poco nuvoloso con venti a regime di brezza. Sulla zona monata sarà probabile cielo variabile.

Domenica 29 aprile

Su pianura e costa cielo poco nuvoloso con venti a regime di brezza, sulla zona montana probabile nuvolosità variabile e forse anche qualche rovescio nel pomeriggio.