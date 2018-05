Meteo Trieste: le previsioni per sabato 26 maggio

Un promontorio di alta pressione interesserà marginalmente la regione nel fine settimana, ma sulla zona montana di pomeriggio l'atmosfera sarà ancora instabile.

Sabato 26 maggio

Cielo in genere poco nuvoloso per velature ad alta quota, con più nubi sui monti e di pomeriggio quando sarà possibile qualche isolato rovescio o temporale. Borino al mattino sulla costa, in giornata brezza.

Domenica 27 maggio

Su pianura e costa cielo da poco nuvoloso a variabile per velature ad alta quota; sui monti cielo nuvoloso e, dal pomeriggio, saranno probabili locali rovesci o temporali, non esclusi anche sulla pedemontana. Venti a regime di brezza.

Lunedì 28 maggio

Cielo da poco nuvoloso a variabile con possibili locali rovesci o temporali, specie sui monti, non esclusi anche in pianura. Tempo migliore verso la costa.

Mertedì 29 maggio

Nuvolosità variabile con possibili locali rovesci o temporali.