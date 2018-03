Cielo sereno, borino nella notte e al mattino, poi brezza

Una depressione interessa il sud Italia mentre sul Triveneto affluiscono correnti nordorientali secche in quota, più umide nei medi strati dell'atmosfera. Lunedì pomeriggio un debole fronte da nord scavalcherà le Alpi. Martedì, nel pomeriggio-sera, un debole fronte da ovest passerà sulle Alpi e richiamerà aria più umida nei bassi strati.

Lunedì 26 marzo

Al mattino cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. In giornata variabilità. Sulla costa soffierà Borino di notte e al mattino, poi brezza.

Martedì 27 marzo

Al mattino poco nuvoloso. Dal pomeriggio cielo nuvoloso o coperto. In Carnia e sulle Prealpi saranno probabili deboli precipitazioni sparse, più frequenti sulle Prealpi, con neve sui 1000 metri circa. Qualche pioggia sparsa sarà possibile anche sull'alta pianura. Sulla costa venti di brezza.

Mercoledì 28 marzo

Cielo variabile su pianura, costa e Alpi con più sole in mattinata e aumento della nuvolosità dal pomeriggio - sera; nuvoloso o coperto sulle Prealpi. In serata piogge sparse in genere deboli e neve sui 1200 metri circa. Brezza sostenuta nel pomeriggio sulla costa.

Giovedì 29 marzo

Cielo coperto con precipitazioni da moderate ad abbondanti, più intense sulle Prealpi Giulie; neve oltre i 1000 - 1500 sulle Prealpi, 1000 in Carnia, a fondovalle sulle Alpi Giulie. Sulla costa soffierà a tratti Scirocco e a tratti Bora.