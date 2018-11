Meteo Trieste: le previsioni per lunedì 26 novembre

Una depressione nella notte interesserà la regione, specie le zone orientali per lasciarla nel pomeriggio di lunedì. In seguito la circolazione sarà ancora depressionaria e con aria umida fino a martedì compreso, poi, a metà settimana, arriveranno correnti più secche e un po' più fredde.

Lunedì 26 novembre

Nella notte cielo coperto con precipitazioni in genere moderate e quota neve in calo dai 1500 m verso i 1000-1200 m. Domattina le piogge tenderanno a cessare a partire dalla costa, mentre sui monti continueranno, con quota neve che sulle Alpi Giulie potrà scendere fino a 600 m circa. Dal pomeriggio cielo in prevalenza nuvoloso e sarà possibile qualche residua precipitazione locale più probabile sui monti. Previsione incerta.

Martedì 27 novembre

Cielo in prevalenza nuvoloso ma senza precipitazioni; sulla costa soffierà Bora da moderata a sostenuta e saranno possibili maggiori schiarite.

Mercoledì 28 novembre

Prevalenza di cielo poco nuvoloso o velato; soffierà Bora moderata sulla costa. Di notte possibili gelate in pianura.

Giovedì 29 novembre

Prevalenza di bel tempo con cielo in genere poco nuvoloso e con Bora da moderata a sostenuta sulla costa. Di notte probabili gelate in pianura e forse anche su qualche zona della costa.