Neve in montagna, vento dal sud sulla costa

Un marcato fronte atlantico, preceduto da forti correnti umide meridionali a tutte le quote, passerà sulla regione nella serata di mercoledì, formando giovedì una depressione sull'alto Adriatico.

Mercoledì 27 dicembre

Cielo coperto con precipitazioni moderate e sparse e neve oltre i 600-800 m sulle Alpi, 800-1000 m sulle Prealpi. Dal pomeriggio precipitazioni intense sui monti ed in pianura, molto intense sulle Prealpi Giulie, più moderate sulla costa, con quota neve in temporaneo rialzo a 800-1000 m sulle Alpi, 1000-1300 m sulle Prealpi. In serata neve abbondante sul Tarvisiano. Nella notte precipitazioni moderate con quota neve a 500 m circa. Sulla costa ed in quota soffierà vento da sud da sostenuto a forte specie verso sera. Possibili mareggiate in serata.

Giovedì 28 dicembre

Al mattino cielo coperto con precipitazioni moderate e neve oltre i 400 m circa. Probabile ghiaccio al suolo sui monti anche a fondovalle. Possibile qualche fase di neve anche sulle zone più alte del Carso. Sulla costa soffierà Bora moderata. In giornata precipitazioni in attenuazione a partire da ovest.

Venerdì 29 dicembre

Cielo in prevalenza poco nuvoloso salvo temporanea variabilità. Al mattino sulla costa e zone orientali soffierà Borino. Gelate notturne sui monti e, localmente, in pianura.

Sabato 30 dicembre

Sui monti cielo nuvoloso con possibili deboli nevicate intermittenti fino a fondovalle. Su pianura e costa poco nuvoloso o variabile. Gelate notturne sui monti ed in pianura.