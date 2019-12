Nuvoloso variabile e bora: le previsioni per venerdì 27 dicembre

Le previsioni di Osmer FVG: un moderato fronte freddo, proveniente da nord, valicherà le Alpi Orientali venerdì sera mentre, al mattino, prevarranno correnti occidentali, umide negli strati medio-bassi. Nel fine settimana affluiranno correnti più fredde e secche da nord-est.

Venerdì 27 dicembre

Nuvolosità variabile con più sole forse in mattinata sulla Carnia e più nubi su pianura e costa. Dal pomeriggio possibile qualche debole pioggia locale e qualche spruzzata di neve sulle Giulie. In serata su costa e zone orientali soffierà Bora da moderata a sostenuta.

Sabato 28 dicembre

Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo qualche locale annuvolamento al mattino; in quota soffierà vento sostenuto e freddo da nord-est, sulla costa Bora moderata.

Domenica 29 dicembre

Cielo sereno, salvo qualche temporaneo annuvolamento locale per nubi basse. In quota vento moderato e freddo da nord-est, sulla costa Bora moderata. La giornata sarà piuttosto fredda.

Lunedì 30 dicembre

Cielo poco nuvoloso per velature, lo zero termico salirà oltre i 2000 m di quota ma la giornata sarà ancora relativamente fredda in pianura e nelle valli.