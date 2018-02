Giornata gelida, deboli nevicate sul Carso, bora in calo

Sull'Europa centro-orientale e sulle Alpi stazionerà una depressione in quota con una massa d'aria gelida fino a mercoledì, in seguito affluiranno correnti più umide sud-occidentali.

Martedì 27 febbraio

Nella notte sarà possibile qualche debole nevicata, specie sul Carso e sul Tarvisiano, in giornata nuvolosità variabile. Giornata gelida con Bora ancora sostenuta sulla costa, specie al mattino, moderata in pianura, ma comunque in calo rispetto ai giorni precedenti.

Mercoledì 28 febbraio

Cielo sereno o poco nuvoloso e farà ancora molto freddo. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora moderata.

Giovedì 1 marzo

Cielo in prevalenza coperto su pianura e costa, nuvoloso in montagna. Dal pomeriggio probabili nevicate deboli o moderate fino a bassa quota.

Venerdì 2 marzo

Cielo in prevalenza coperto con precipitazioni sparse, quota neve in probabile rialzo.