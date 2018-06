Meteo Trieste: le previsioni per giovedì 28 giugno

Una depressione sui Balcani giovedì farà affluire, sulla regione, correnti da nord-est molto umide in quota, più secche nei bassi strati. Venerdì affluiranno ancora correnti da nord-est umide, instabili probabilmente dal pomeriggio e in particolare sui monti.

Giovedì 28 giugno

Sui monti cielo coperto con deboli piogge sparse; su pianura e costa cielo nuvoloso o forse anche coperto con la possibilità di qualche debole pioggia locale.

Venerdì 29 giugno

Al mattino cielo in genere poco nuvoloso; nel pomeriggio sui monti cielo nuvoloso o coperto con piogge sparse sulle Alpi e qualche temporale sulle Prealpi, che verso sera non sono da escludere localmente anche in pianura. Temperature massime in aumento in pianura e nelle valli.

Sabato 30 giugno

Su pianura e costa cielo poco nuvoloso con caldo afoso dal pomeriggio; sui monti cielo variabile e dal pomeriggio saranno probabili rovesci e temporali, specie sulle Prealpi, che verso sera potranno interessare anche la pianura e nella notte forse anche la costa.

Domenica 1 luglio

Al mattino cielo coperto e con Bora sulla costa, nel pomeriggio miglioramento con cielo poco nuvoloso o variabile. Farà più fresco di sabato. La previsione è incerta.