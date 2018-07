Meteo Trieste: le previsioni per lunedì 28 luglio

Nel fine settimana un anticiclone tenderà ad affermarsi anche sulla regione; la prossima settimana affluirà da nord-est aria continentale molto calda negli strati medio-bassi dell'atmosfera.

Sabato 28 luglio Su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso, sui monti da poco nuvoloso a temporaneamente variabile con la possibilità di qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano.

Domenica 29 luglio

Cielo in genere poco nuvoloso o velato e non si esclude qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano in montagna. Farà decisamente caldo, specie di pomeriggio ed in pianura.

Lunedì 30 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso su pianura e costa, poco nuvoloso o variabile con possibili isolati temporali pomeridiani sui monti. Farà molto caldo.

Martedì 31 luglio

Su pianura e costa cielo sereno o poco nuvoloso, sui monti da poco nuvoloso a temporaneamente variabile con la possibilità di qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano.