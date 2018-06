Meteo trieste: le previsioni per venerdì 29 giugno

Sulla regione venerdì affluirà, in quota, aria da nord-est relativamente umida che col riscaldamento pomeridiano diverrà instabile, specie sulle Prealpi. Sabato l'atmosfera sarà più secca e calda ma ancora instabile dal pomeriggio, specie sui monti. Domenica affluirà aria più fresca.

Venerdì 29 giugno

Nuvolosità variabile su tutta la regione con più sole, in genere, su pianura e costa e più nubi sui monti. Dal pomeriggio probabile qualche pioggia sulle Alpi e qualche temporale sulle Prealpi; non è escluso che dal pomeriggio qualche rovescio temporalesco isolato possa interessare anche le zone pianeggianti. Temperature massime in aumento.

Sabato 30 giugno

Al mattino prevalenza di bel tempo. Nel pomeriggio sui monti probabili rovesci e temporali sparsi, in pianura caldo afoso, sulla costa venti di brezza e sole. Dalla sera temporali saranno possibili anche in pianura e con minor probabilità sulla costa.

Deomenica 1 luglio

Nuvolosità variabile, più persistente probabilmente sulle zone occidentali; sulla costa soffierà Bora moderata e fresca, più sostenuta al mattino e più debole dal pomeriggio. Nel Tarvisiano tempo in genere più soleggiato.

Lunedì 2 luglio

Tempo stabile con cielo in genere variabile. Temperature leggermente sotto la norma del periodo.