Cielo coperto e precipitazioni, probabile neve sul carso

La formazione di una depressione sulla Corsica ed il successivo spostamento sull'Adriatico richiamerà sabato, sulla regione, correnti fredde di Bora al suolo e umide da sud in quota, più sostenute sulla costa. Domenica affluiranno correnti occidentali più stabili.

Sabato 3 febbraio

Su tutte le zone cielo in prevalenza coperto con precipitazioni in genere moderate a ovest, abbondanti a est, nevicate fino a fondovalle sulla zona montana, probabile neve anche sul Carso, sulle zone più alte di Trieste e forse, temporaneamente, fino al livello del mare. Soffierà Bora forte sulla costa con raffiche anche oltre 100 km orari, da moderata a sostenuta anche in pianura. Dal pomeriggio-sera, attenuazione delle precipitazioni, poi miglioramento e Bora in calo. Possibile formazione di ghiaccio al suolo in serata nelle zone innevate.

Domenica 4 febbraio

Sulla zona montana cielo da poco nuvoloso a variabile, su pianura e costa da variabile a nuvoloso. Possibile formazione di foschie o nebbie notturne sulla bassa pianura.

Lunedì 5 febbraio

Cielo variabile, possibili foschie notturne sulla bassa pianura.

Domenica 6 febbraio

Cielo da poco nuvoloso a variabile. In serata possibile Bora moderata sulla costa.