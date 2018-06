Meteo Trieste: le previsioni per domenica 3 giugno 2018

In quota, sulla Penisola, è presente alta pressione mentre tra Austria e Slovenia l'aria è più fresca; viene così favorita l'instabilità pomeridiana, specie sui monti e ad est. Lunedì sera passerà un modesto fronte mediterraneo.

Domenica 3 giugno

Al mattino bel tempo; dal pomeriggio sui monti nuvolosità variabile con probabili rovesci locali e qualche temporale, possibili isolati anche in pianura, dove il cielo sarà in genere poco nuvoloso. Sulla costa venti di brezza e tempo più stabile, ma non si può del tutto escludere qualche breve e isolato rovescio temporalesco, specie verso la Slovenia.

Lunedì 4 giugno

Al mattino bel tempo, in giornata cielo da poco nuvoloso sulla costa a variabile sui monti; dal pomeriggio locali rovesci e qualche possibile temporale sui monti e poi sulla pianura occidentale, più probabili sulle Prealpi Carniche, mentre sulle zone sud-orientali la probabilità sarà più bassa.

Martedì 5 giugno

Previsione incerta: variabile con possibili rovesci sparsi e locali temporali, più probabili di pomeriggio, ma da non escludere, isolati, anche in altri periodi.

Mercoledì 6 giugno

Previsione incerta: variabile con possibili rovesci sparsi e locali temporali, più probabili di pomeriggio, ma da non escludere, isolati, anche in altri periodi.