Sereno o poco nuvoloso la mattina, più nubi il pomeriggio

Domenica sulla regione prevarrà un anticiclone, mentre lunedì passerà un veloce fronte atlantico. Successivamente si affermeranno correnti occidentali in quota.

Domenica 31 dicembre

Di primo mattino sereno o poco nuvoloso con inversione termica nelle valli e gelate, probabili anche in pianura. In giornata aumento della nuvolosità dalla costa alle Prealpi, specie sulla fascia orientale, dove in serata non si escludono qualche debole pioggia e foschie.

Lunedì 1 gennaio

Cielo in prevalenza coperto con precipitazioni sparse, in genere moderate sulle zone occidentali, più continue ed abbondanti su quelle orientali. Quota neve sugli 800-1000 m, ma sul Tarvisiano probabilmente nevicherà anche a fondovalle. Dal pomeriggio soffierà temporaneamente Bora moderata sulla costa. Nel pomeriggio-sera le precipitazioni si attenueranno a partire dalla Carnia.

Martedì 2 gennaio

Di primo mattino residua nuvolosità specie a est, poi miglioramento con cielo poco nuvoloso. La sera probabile nuovo aumento della nuvolosità.

Mercoledì 3 gennaio

Cielo in prevalenza nuvoloso; verso sera possibili precipitazioni a partire dalla Carnia.