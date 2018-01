Cielo coperto, foschia e deboli piogge

L'anticiclone, che provoca stabilità atmosferica e favorisce il ristagno di umidità nei bassi strati, andrà ritirandosi mercoledì; giovedì si avvicinerà alle Alpi un fronte freddo atlantico che richiamerà, prima del passaggio, sostenute correnti umide meridionali.

Mercoledì 31 gennaio

Dalla costa alle Prealpi cielo coperto per nubi basse, con foschia e probabili piogge, in genere deboli, specie sulla fascia orientale e dal pomeriggio. Sulla zona montana più interna cielo da poco nuvoloso a variabile al mattino, dal pomeriggio maggiore nuvolosità e saranno possibili delle deboli piogge e qualche nevicata oltre 800-1000 m circa, specie sulle Prealpi Giulie.

Giovedì 1 febbraio

Cielo coperto con piogge, probabilmente intermittenti e moderate al mattino, diffuse e più abbondanti dal pomeriggio, anche intense e temporalesche sulla fascia orientale. In montagna nevicate inizialmente deboli oltre 800-1000 m, verso sera decisamente più abbondanti, specie a est, in abbassamento fino a 400 m circa. Probabile foschia al mattino. Sulla costa soffierà vento da sud sostenuto con possibili mareggiate.

Venerdì 2 febbraio

Cielo in prevalenza coperto con precipitazioni anche abbondanti nella prima parte della giornata, specie a est, in attenuazione nel pomeriggio. Nevicate fino a 300 m circa, anche abbondanti, specie su Alpi e Prealpi Giulie, possibili nevicate anche sul Carso. Sulla costa soffierà Bora, a tratti anche sostenuta. Probabile formazione di ghiaccio in serata nelle zone dove sarà rimasta neve al suolo.

Sabato 3 febbraio

Cielo poco nuvoloso, possibile ancora Bora sostenuta al mattino sulla costa, poi in calo.