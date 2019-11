Piogge abbondanti, libeccio sulla costa: le previsioni per lunedì 4 novembre

Correnti mediterranee decisamente umide a tutte le quote interessano la regione ed accompagnano il passaggio di un fronte nella notte tra domenica e lunedì. Lunedì in giornata prevarranno correnti occidentali. Martedì giungerà un altro fronte.

Lunedì 4 novembre

Di notte e prima mattina piogge abbondanti anche temporalesche, specie a est, con Libeccio sulla costa. In giornata variabilità con schiarite e venti più deboli. Verso sera nuovo aumento della nuvolosità con ulteriori piogge, più probabili e diffuse dalla nottata.

Martedì 5 novembre

Cielo in prevalenza coperto con piogge da abbondanti a intense e temporalesche, specie ad est, localmente molto intense sulle Prealpi Giulie. In quota soffierà vento da sud o sud-ovest forte, su bassa e costa Scirocco sostenuto che girerà a Libeccio anche forte in serata.

Mercoledì 6 novembre

Cielo da variabile a nuvoloso con la possibilità di rovesci temporaleschi, più frequenti sulla fascia orientale. Sulla costa soffierà Libeccio debole o moderato. In montagna possibile qualche nevicata fino a 1400 metri circa.

Giovedì 7 novembre

Cielo variabile. Sarà ancora possibile qualche breve pioggia sparsa, più probabile sulle zone orientali e sulla costa. Venti deboli. Zero termico a 1600 metri circa.