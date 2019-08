Cielo sereno: le previsioni per martedì 6 agosto

Martedì 6 agosto

Sulla costa cielo in genere sereno, in pianura poco nuvoloso con atmosfera un po' afosa; sui monti poco nuvoloso al mattino, variabilità con locali rovesci o temporali dal pomeriggio. In serata non si esclude che qualche temporale interessi la pianura.

Mercoledì 7 agosto

Correnti atlantiche più fresche in quota favoriscono l'instabilità pomeridiana e ne accentuano gli effetti col passaggio di alcuni moderati fronti, specie mercoledì.

Giovedì 8 agosto

Tempo instabile con rovesci sparsi e qualche temporale. Soffierà vento da nord-est moderato e farà più fresco.

Venerdì 9 agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso con venti di brezza. Temperature massime in aumento.