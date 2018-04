Da venerdì a domenica la regione sarà interessata da un promontorio anticiclonico con aria più mite e secca.

Venerdì 6 aprile

Bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione e venti di brezza; di notte e primo mattino possibile qualche nebbia sulla bassa pianura e in alcune valli. Sui monti, in giornata e nel pomeriggio, cielo poco nuvoloso per qualche annuvolamento locale.

Sabato 7 aprile

Cielo sereno su tutta la regione. Venti di brezza. Zero termico oltre i 3000 m di quota.

Domenica 8 aprile

Bel tempo. Qualche annuvolamento nel pomeriggio sui monti.

Lunedì 9 aprile

Evoluzione incerta: possibile peggioramento con piogge.