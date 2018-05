Cielo variabile, possibili temporali, bora moderata sulla costa

Sul Mediterraneo la depressione si va lentamente colmando mentre dall'Atlantico l'anticiclone si espande verso il nord Europa richiamando verso l'Italia correnti orientali più fresche in quota.

Domenica 6 maggio

Cielo variabile. Saranno ancora probabili qualche pioggia e qualche temporale, prima in montagna poi anche in pianura, ma anche fasi di tempo migliore. Sulla costa soffierà Bora moderata.

Lunedì 7 maggio

Al mattino nuvolosità residua, poi graduale miglioramento con tempo più stabile e cielo in genere poco nuvoloso su pianura e costa, variabile in montagna. Al confine con il Cadore non è escluso qualche locale rovescio pomeridiano. Sulla costa soffierà Bora moderata. In serata ovunque sereno.

Martedì 8 maggio

Al mattino sereno e fresco. In giornata variabilità ad iniziare da est. In serata cielo coperto con possibili piogge sparse. Sulla costa soffierà Bora moderata in attenuazione nelle ore centrali.

Mercoledì 9 maggio

Nuvolosità variabile con possibili piogge sparse e qualche temporale alternati a fasi di tempo migliore. Al mattino soffierà Borino.