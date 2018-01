Cielo nuvoloso con piogge deboli

Sulla regione affluiscono correnti mediterranee molto umide negli strati medio-bassi, che precedono un fronte piuttosto intenso in formazione sulle coste del nord-Africa e che passerà sulla nostra regione probabilmente tra lunedì sera e martedì.

Domenica 7 gennaio

Cielo da nuvoloso a coperto con piogge in genere deboli e intermittenti, più probabili al mattino sulla costa e ad est, mentre in giornata dovrebbero interessare la pianura e i monti, specie dal pomeriggio; sulle Prealpi potranno essere più consistenti. Quota neve oltre i 1700 m circa. Sulla costa orientale sarà possibile tempo migliore dal pomeriggio. Possibili foschie e nebbie di notte e al mattino sulla bassa pianura.

Lunedì 8 gennaio

Cielo coperto con piogge più continue e abbondanti ad ovest, specie sulle Prealpi Carniche, più deboli e intermittenti verso est, a sud-est potrebbe anche non piovere mentre soffierà vento da est che interesserà anche tutta la costa. La quota neve sarà intorno ai 1800 m.

Martedì 9 gennaio

Al mattino probabili precipitazioni intense sui monti, molto intense sulle Prealpi con quota neve approssimativamente sui 1500 m; piogge abbondanti in pianura, meno sulla costa dove soffierà vento da sud sostenuto e in giornata saranno probabili schiarite che potranno estendersi anche alla pianura. In serata probabile miglioramento anche sui monti.

Mercoledì 10 gennaio

Miglioramento con cielo poco nuvoloso o variabile; possibili nebbie di notte e al mattino sulla bassa pianura. Temperature minime in diminuzione rispetto ai giorni precedenti.