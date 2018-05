Tempo più stabile, cielo poco nuvoloso, bora moderata sulla costa

L'anticiclone delle Azzorre si spinge verso il nord Europa e richiama verso il nord Italia correnti orientali che spingono delle gocce di aria fredda in quota provenienti dalla Russia. Una giungerà domenica sera, un'altra mercoledì.

Lunedì 7 maggio

Tempo più stabile con cielo in genere poco nuvoloso su pianura e costa, variabile in montagna. Sulla costa soffierà Bora moderata.

Martedì 8 maggio

Al mattino sereno e fresco. In giornata variabilità ad iniziare da est ed in serata sarà possibile qualche locale rovescio, più probabile in montagna. Sulla costa soffierà Bora moderata in attenuazione nelle ore centrali.

Mercoledì 9 maggio

Cielo da variabile a nuvoloso con possibili piogge sparse e qualche temporale alternati a fasi di tempo migliore. Al mattino soffierà Borino, poi brezza.

Giovedì 10 maggio

Tempo più stabile con cielo da poco nuvoloso a variabile. Brezza sulla costa.