Meteo Trieste: le previsioni per domenica 8 luglio

La regione nei prossimi giorni sarà interessata da correnti settentrionali, che essendo fresche ed a tratti umide in quota, provocheranno instabilità pomeridiana.

Domenica 8 luglio

Al mattino bel tempo su tutte le zone con cielo sereno o poco nuvoloso, in giornata cielo variabile con probabili locali rovesci o temporali al pomeriggio ed in serata, in traferimento dalla zona montana verso la costa. Venti a regime di brezza.

Lunedì 9 luglio

Al mattino bel tempo su tutte le zone con cielo poco nuvoloso, in giornata cielo da poco nuvoloso a variabile con probabili locali rovesci o temporali al pomeriggio ed in serata, in traferimento dalla zona montana verso la pianura. Venti a regime di brezza.

Martedì 10 luglio

Cielo da poco nuvoloso a variabile con possibili rovesci temporaleschi sparsi dal pomeriggio-sera, più probabili sulle zone interne. L'atmosfera sarà più afosa.

Mercoledì 11 luglio

Nuvolosità variabile con possibili rovesci temporaleschi sparsi. Possibile Borino sulla costa in serata.