Cielo variabile, deboli piogge in serata: le previsioni per domenica 9 febbraio

Sulla regione domenica in giornata inizieranno ad affluire nei bassi strati correnti sud-occidentali progressivamente più umide, lunedì tale l'afflusso sarà più sostenuto e molto umido, martedì invece arriverrano correnti nord-occidentali più secche.

Domenica 9 febbraio

Al mattino sarà probabile cielo da poco nuvoloso a variabile, con maggiore presenza di sole sulle zone alpine più interne; in giornata aumento della nuvolosità, specie su pianura e costa orientali e sulle Prealpi Giulie, dove in serata saranno possibili deboli precipitazioni e foschie.

Lunedì 10 febbraio

Cielo in prevalenza coperto con probabili precipitazioni deboli o moderate sulla fascia orientale, bassa probabilità di pioggia sul Pordenonese. Sulla zona montana deboli nevicate oltre i 600-700 m circa, più probabili ad est. Non si può escludere che, localmente, seppure con bassa probabilità e solo inizialmente, le deboli precipitazioni possano causare il gelicidio nei fondovalle delle Alpi e Prealpi Giulie. Sulla costa vento da sud-ovest in genere moderato. In serata probabili foschie e nebbie in pianura.

Martedì 11 febbraio

Al mattino nuvolosità variabile, in giornata possibile tempo migliore. Su pianura e costa possibili foschie o nebbie, specie nelle ore notturne.

Mercoledì 12 febbraio

Cielo in prevalenza poco nuvoloso.