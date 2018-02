Cielo sereno o poco nuvoloso. Ancora molto freddo

Mercoledì 28 febbraio

Cielo sereno o poco nuvoloso e farà ancora molto freddo. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Borino al mattino.

Giovedì 1 marzo

Al mattino cielo variabile su tutte le zone, in giornata aumento della nuvolosità e verso sera su pianura e costa saranno possibili delle nevicate, in genere deboli o moderate. Sulla zona montana, specie nelle valli più interne della Carnia e del Tarvisiano, cielo variabile con probabilità di nevicate molto bassa.

Venerdì 2 marzo

Cielo in prevalenza coperto con precipitazioni sparse, quota neve in probabile rialzo intorno a 300-500 m circa, ma con possibile gelicidio, specie al mattino in provincia di Trieste, dove soffierà Bora moderata.

Sabato 3 marzo

Cielo da nuvoloso a coperto con possibili precipitazioni sparse, neve fino a 600 m circa.