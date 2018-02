Meteo: possibili nevicate su bassa pianura e costa

Sull'Italia è ancora presente una massa d'aria molto fredda, ma da giovedì inizieranno ad affluire in quota correnti sud-occidentali più miti ed umide, che interesseranno solo marginalmente la regione. Il vicesindaco Pierpaolo Roberti annuncia sul profilo Facebook che gli spargisale sono in azione dal Carso al centro città. È la quarta volta che il piano neve entra in funzione e per ora non ha mai fallito, solo lievi disagi per il trasporto pubblico.

Giovedì 1 marzo

Di primo mattino cielo da poco nuvoloso a variabile su tutte le zone, in giornata aumento della nuvolosità e verso sera su bassa pianura e costa saranno possibili delle nevicate, in genere deboli; sarà piuttosto bassa la probabilità di neve invece sulle altre zone. Sulla costa soffierà Borino.

Venerdì 2 marzo

Cielo da nuvoloso a coperto. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora da moderata a sostenuta.

Sabato 3 marzo

Cielo da nuvoloso a coperto con possibili deboli precipitazioni sparse, neve a 300-500 m circa.

Domenica 4 marzo

Sulla zona montana poco nuvoloso, su pianura e costa variabile.