Le previsioni del tempo per domani

Domani su tutta la regione cielo in prevalenza nuvoloso, con qualche schiarita più probabile sulla costa e sui monti in quota. Non si esclude qualche locale e debole pioggia. Sulla costa soffierà vento da sud moderato, specie di pomeriggio. Possibili foschie o qualche banco di nebbia notturno in pianura.

Lunedì 11 marzo

Di prima mattina possibili foschie e qualche banco di nebbia in pianura. In giornata nuvolosità variabile, più consistente su pianura e costa dove sarà possibile qualche locale rovescio o temporale seguito da venti moderati e più freddi da nord o nord-est. Sui monti in prevalenza poco nuvoloso e più freddo dal pomeriggio con venti moderati da nord o nord-ovest in quota.

Martedì 12 marzo

Cielo sereno con atmosfera limpida e venti moderati e freddi da nord. Gelate notturne in pianura. Dalla sera possibile aumento della nuvolosità da ovest.