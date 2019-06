Le previsioni del tempo per la Festa della Repubblica

Per la giornata di domani al mattino si avrà cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le zone, in giornata probabile cielo variabile, specie sulle zone interne della pianura e sulla zona montana. Nel pomeriggio-sera, sarà possibile qualche locale rovescio o temporale, specie sui monti e fascia orientale. Temperature in ulteriore lieve aumento e venti a regime di brezza.

Lunedì 3 giugno

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso su tutte le zone, in giornata probabile cielo variabile, specie sulle zone interne della pianura e sulla zona montana. Nel pomeriggio-sera, probabili rovesci o temporali, specie sui monti e sulla fascia orientale. Venti a regime di brezza.

Mercoledì 4 giugno

Su pianura e costa cielo in prevalenza poco nuvoloso, sulla zona montana poco nuvoloso al mattino, poi variabile. Nel pomeriggio probabili rovesci e temporali sparsi, specie sulla fascia orientale. Venti a regime di brezza. Atmosfera più umida.