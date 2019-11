Allerta meteo fino alle 12 di domani, tregua pomeridiana e di nuovo piogge

Per l'inizio della settimana l'Osmer prevede cielo variabile. Sui monti sarà possibile qualche isolata breve pioggia o qualche breve nevicata oltre i 1000-1300 metri circa. Di notte possibili nebbie in pianura e nelle valli. Dalla sera peggioramento con precipitazioni in genere moderate ad iniziare dalla costa. Sulla costa al mattino soffierà Libeccio debole o moderato.

Martedì nuovamente brutto tempo

Per il giorno in cui è atteso a Trieste il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si prevede cielo coperto con piogge intense ad ovest, abbbondanti ad est, anche temporalesche, meno probabili a Trieste. Nevicate abbondanti oltre i 1700 metri sulle Prealpi, 1400 metri sulle Alpi con oscillazioni. Sulla costa soffierà vento da est o sud-est moderato. In serata attenuazione delle precipitazioni.

Da mercoledì possibili miglioramenti

Nella notte e al mattino di mercoledì coperto con residue deboli precipitazioni. In giornata poco nuvoloso.