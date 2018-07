Meteo Trieste: le previsioni per domenica 29 luglio

Un anticiclone caldo interesserà l'Italia nei prossimi giorni, tuttavia una certa instabilità atmosferica dovuta al calore nei bassi strati potrà interessare in particolare la zona montana.

Domenica 29 luglio

Cielo in genere poco nuvoloso o velato e non si esclude qualche isolato rovescio o temporale pomeridiano in montagna. Farà decisamente caldo, specie di pomeriggio ed in pianura.

Lunedì 30 luglio

Cielo da sereno a poco nuvoloso, con qualche annuvolamento pomeridiano e la possibilità di qualche isolato temporale di calore sui monti, ma non escluso anche altrove. Farà molto caldo specie in pianura e di pomeriggio. Caldo anche di sera sulla costa.

Martedì 31 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso, con possibili isolati temporali di calore pomeridiani sui monti. Farà ancora molto caldo, sulla costa anche di notte.

Mercoledì 1 agosto

Cielo sereno o poco nuvoloso. Ancora molto caldo.