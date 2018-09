Meteo Trieste: le previsioni per lunedì 10 settembre

Sul Mediterraneo si va espandendo un promontorio anticiclonico anche se la presenza di aria fresca in quota manterrà ancora un debole instabilità pomeridiana sulle Alpi. Martedì e mercoledì tempo stabile e temperature estive

Lunedì 10 settembre

Su pianura e costa cielo in prevalenza sereno. Sui monti sereno al mattino con la formazione di nuvolosità nel pomeriggio quando sarà possibile qualche locale rovescio temporalesco. Sulla costa venti a regime di brezza.

Martedì 11 settembre

Cielo sereno o poco nuvoloso per il passaggio di velature. Caldo di giorno in pianura. Brezza sulla costa.

Mercoledì 12 settembre

Bel tempo con cielo sereno e caldo di giorno. Zero termico a oltre 4000 metri e +8 a 3000 metri. Brezza sulla costa.

Giovedì 13 settembre

Cielo in genere poco nuvoloso per velature in quota. Brezza sulla costa.