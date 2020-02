Ancora nebbia: le previsioni per lunedì 3 febbraio

Lunedì 3 febbraio, secondo le previsioni Osmer, sulle Alpi cielo poco nuvoloso, sulle zone prealpine prossime alla pianura possibile anche cielo variabile o nuvoloso per nubi basse. Su pianura e costa cielo da variabile a nuvoloso per nebbie o nubi basse. In quota temperature decisamente alte per il periodo.

Cielo nuvoloso

Martedì 4 febbraio di notte nebbie o nubi basse. Al mattino nuvoloso con qualche debole precipitazione sparsa e qualche debole nevicata oltre gli 800 metri circa. Dalla tarda mattinata o primo pomeriggio rapido miglioramento a partire dalla Carnia con vento secco da nord sostenuto. In montagna possibile qualche raffica di Foehn. Temperature minime in serata con cielo sereno e zero termico a 1000 metri circa.

Cielo sereno

Mercoledì 5 febbraio bel tempo con cielo sereno, aria tersa e zero termico a 1000 metri circa. Sulla cresta alpina al confine con l'Austria possibile variabilità con qualche nevicata. In montagna soffierà vento forte freddo e secco da nord con qualche raffica di Foehn nelle valli. Vento forte e secco da nord anche in pianura e Bora sostenuta sulla costa.