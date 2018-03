Cielo coperto con precipitazioni sparse, Bora e probabile ghiaccio al suolo

Venerdì

Cielo in prevalenza coperto, con precipitazioni sparse, più probabili nella seconda parte della giornata, in genere deboli, localmente moderate a est, neve inizialmente oltre i 300 m circa, in innalzamento poi fino a 600 m circa. Sulla costa e sulle zone orientali soffierà Bora da moderata a sostenuta. Probabile formazione di ghiaccio al suolo in provincia di Trieste oltre i 200 m circa, possibile però anche nelle valli e sulla zona pedemontana.

Sabato

Sui monti nuvoloso, su pianura e costa in prevalenza coperto; verso sera saranno probabili precipitazioni sparse in genere deboli, con neve oltre i 600 m circa.

Domenica

Sulla zona montana cielo poco nuvoloso, su pianura e costa variabile, con possibile formazione di foschie o nebbie nelle ore notturne.

Lunedì

Al mattino probabile nuvolosità variabile, in giornata peggioramento con piogge da moderate ad abbondanti, neve oltre 800-1000 m circa.