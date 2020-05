Piogge e scirocco: le previsioni per lunedì 11 maggio

Un fronte di origine mediterranea e aria più fresca atlantica convergeranno sulla regione tra lunedì e martedì. In seguito continuerà l'afflusso di correnti sudoccidentali a tratti umide in quota.Le previsioni di Osmer Fvg:

Lunedì 11 maggio

Cielo coperto con piogge diffuse, da abbondanti a intense, più moderate e intermittenti sulla costa, più consistenti e continue sulla fascia prealpina. Probabili temporali. Soffierà Scirocco sostenuto sulla costa e vento da sud in quota. In tarda serata possibili foschie o locali nebbie in pianura.

Martedì 12 maggio

Cielo coperto con rovesci temporaleschi sparsi, più frequenti in giornata quando entrerà Bora anche sostenuta sulla costa; successivamente, rimarranno piogge più moderate. Possibili nevicate sulle Alpi Giulie fin sui 1300 m circa.

Mercoledì 13 maggio

Cielo da nuvoloso a coperto con piogge sparse e intermittenti in genere moderate, localmente forse più abbondanti, meno probabili verso la costa.

Giovedì 14 maggio

Cielo da nuvoloso a coperto con piogge sparse, da moderate ad abbondanti. Soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa.