Meteo Trieste: le previsioni per domenica 20 maggio

Domenica 20 maggio

Su pianura e costa cielo in genere poco nuvoloso con Bora moderata in attenuazione nelle ore centrali della giornata. Sui monti variabile con tempo migliore al mattino sulle Prealpi e in Carnia. Sui monti nel pomeriggio sarà probabile qualche locale rovescio o temporale, non escluso localmente anche sulle altre zone ma con bassa probabilità.

Lunedì 21 maggio

Di mattina cielo in genere poco nuvoloso per velature e possibili nubi basse sulle Giulie. In giornata aumento della nuvolosità per nubi alte. In serata coperto e non è esclusa qualche locale breve pioggia. Su pianura e costa soffierà Bora moderata in attenuazione.

Martedì 22 maggio

Nella notte e nella mattinata cielo coperto con piogge in genere deboli o moderate. Nel pomeriggio variabile con la possibilità di isolati rovesci temporaleschi. Venti di brezza.

Mercoledì 23 maggio

Nuvolosità variabile. Possibili rovesci o temporali alternati a fasi di bel tempo. Venti deboli di brezza