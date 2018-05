Meteo Trieste: le previsioni per giovedì 24 maggio

Giovedì 24 maggio

Cielo in genere variabile e saranno possibili locali rovesci o temporali, più probabili di pomeriggio. Venti a regime di brezza.

Venerdì 25 maggio

Cielo in genere poco nuvoloso con la possibilità di qualche isolato temporale pomeridiano più probabile sui monti e sulle zone orientali. Al mattino ed alla sera soffierà Borino sulla costa, in giornata prevarrà la brezza.

Sabato 26 maggio

Cielo poco nuvoloso in prevalenza per qualche velatura; non si esclude qualche isolato temporale pomeridiano sulle Prealpi. Venti a regime di brezza con Borino sulla costa al mattino e alla sera.

Domenica 27 maggio

Cielo variabile per velature estese. Di pomeriggio probabile maggiore nuvolosità sui monti con qualche pioggia e qualche rovescio anche temporalesco. Venti a regime di brezza.