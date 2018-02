Cielo sereno con Bora forte e molto freddo

Domenica 25 febbraio

Nella notte soffierà Bora sostenuta in pianura, molto forte a Trieste e sarà possibile qualche nevicata in montagna al confine con il Veneto. Di primo mattino nuvolosità residua su pianura e costa, sereno in montagna. In giornata sereno ovunque. Farà decisamente freddo con Bora sostenuta in pianura, forte o molto forte e gelida sulla costa.

Lunedì 26 febbraio

Giornata gelida con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Soffierà Bora forte sulla costa, moderata in pianura, sostenuta in quota. In serata aumento della nuvolosità.

Martedì 27 febbraio

Sereno o poco nuvoloso con Bora moderata sulla costa. Giornata ancora molto fredda con temperature minime molto basse.

Mercoledì 28 febbraio

Sereno al mattino. Poco nuvoloso dal pomeriggio con ulteriore aumento della nuvolosità in serata. Temperature minime estremamente basse per la stagione. Freddo anche di giorno.