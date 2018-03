Cielo nuvoloso e Bora sulla costa

Domenica 18 marzo

Di notte e prima mattina residue deboli nevicate sui monti oltre i 600 m circa. In giornata cielo in prevalenza nuvoloso senza precipitazioni, salvo qualche fase di nevischio sul Tarvisiano e verso il confine col Cadore. Su pianura e costa soffierà Bora moderata, più sostenuta la sera sulla costa.

Lunedì 19 marzo

Previsione incerta: sarà possibile cielo da nuvoloso a coperto e, nella prima parte della giornata, precipitazioni moderate sulla costa, deboli altrove, nevose eventualmente fino al livello del mare. Bora moderata in pianura, forte sulla costa specie al mattino.

Martedì 20 marzo

Cielo da poco nuvoloso a variabile. Gelate notturne in pianura e localmente sulla costa. Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa.

Mercoledì 21 marzo

Cielo in genere nuvoloso con Bora moderata in pianura, forte sulla costa. Possibile qualche gelata notturna in pianura.