Meteo Trieste: le previsioni per venerdì 24 agosto

Venerdì 24 agosto

Al mattino su tutte le zone cielo in prevalenza poco nuvoloso con atmosfera afosa, poi in giornata aumento della nuvolosità specie sulla zona montana, con rovesci e temporali sparsi. In serata probabile peggioramento anche su pianura e costa con temporali, anche forti e con piogge abbondanti. Venti a regime di brezza, in serata sulla costa vento da sud o sud-ovest moderato.

Sabato 25 agosto

Cielo da nuvoloso a coperto, con piogge intermittenti da abbondanti ad intense su tutte le zone e temporali, localmente anche forti. Sulla costa vento da sud-est al mattino, probabile Bora in tarda serata. Sarà decisamente più fresco dei giorni precedenti.

Domenica 26 agosto

Al mattino sarà probabile cielo coperto, con piogge da abbondanti ad intense, temporali e probabili nevicate, specie sulle zone più interne delle Alpi Carniche e Giulie oltre i 1600-1700 m circa. Nel pomeriggio miglioramento, con schiarite su tutte le zone in serata. Soffierà vento da nord in quota e Bora forte sulla costa. Giornata decisamente fresca.

Lunedì 27 agosto

Bel tempo con cielo sereno o poco nuvoloso e atmosfera secca. Fresco al mattino, poi temperature in decisa ripresa. Sulla costa al mattino soffierà Bora moderata, poi probabilmente venti a regime di brezza.