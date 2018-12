Le previsioni del tempo per domani 3 Dicembre

Domani 3 Dicembre

Nella notte e prime ore del mattino possibile qualche debole pioggia sparsa, più probabile su bassa pianura e costa. Poi sui monti cielo poco nuvoloso, in pianura poco nuvoloso a ovest, variabile o nuvoloso ad est, sulla costa coperto per nubi basse al mattino, variabile nel pomeriggio. In serata probabili nebbie su pianura e costa.

Martedì 4 Dicembre

Cielo in prevalenza sereno, salvo qualche nube residua al mattino ad est, ma con probabili nebbie diffuse su pianura e costa in diradamento nelle ore centrali.

Mercoledì 5 Dicembre

Al mattino cielo in prevalenza sereno con possibili banchi di nebbia notturni. Dal pomeriggio sulle Alpi cielo poco nuvoloso per il passaggio di velature, dalla costa alle Prealpi cielo variabile o temporaneamente nuvoloso per nubi basse.